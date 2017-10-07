"Академия футбола имени Понедельника" продлила беспроигрышную серию в ПФЛ

"Академия футбола имени Виктора Понедельника" сыграла вничью с "Чайкой" в матче группы "Юг" первенства России в ПФЛ. Клуб из Ростова-на-Дону не проигрывает уже четыре игры подряд - предыдущие три "Академия" выиграла.

"Краснодар-2" упустил возможность догнать лидера таблицы "Армавир", проиграв "Черноморцу".

Первенство России

ПФЛ

Юг

12-й тур

"Анжи-2" (Махачкала) - "Ангушт" (Назрань) - 4:0 (2:0)

Голы: Эльмурзаев, 5 (1:0). Долгов, 32 (2:0). Рамазанов, 60 (3:0). Магомедов, 85 (4:0).

"АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - "Чайка" (Песчанокопское) - 1:1 (1:1)

Голы: Бастрон, 10 (1:0). Михеев, 37 - с пенальти (1:1).

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Спартак" (Нальчик) - 1:0 (1:0)

Гол: Джатиев, 39.

Удаление: Ахриев (С), 70.

"Дружба" (Майкоп) - СКА (Ростов-на-Дону) - 0:3 (0:2)

Голы: Абациев, 26 (0:1). Караев, 37 (0:2). Шумилин, 86 (0:3).

Удаление: Невидимый (Д), 84.

"Черноморец" (Новороссийск) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 2:1 (1:0)

Голы: Григорян, 45+2 (1:0). Григорян, 86 (1:1). Прус, 87 (2:1).