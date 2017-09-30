"Академия футбола имени Понедельника" одержала первую выездную победу в истории

"Академия футбола имени Виктора Понедельника" обыграла ставропольское "Динамо" в матче первенства России в группе "Юг" ПФЛ. Для ростовчан победа стала третьей подряд и первой выездной в истории. Клуб был преобразован из одноименной академии в 2017 году.

Первенство России

ПФЛ

Юг

11-й тур

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Афипс" (Афипский) - 0:1 (0:0)

Гол: Калмыков, 90+5.

"Чайка" (Песчанокопское) - "Армавир" (Армавир) - 1:1 (0:1)

Голы: Мирошниченко, 29 (0:1). Михеев, 58 - с пенальти (1:1).

"Ангушт" (Назрань) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 1:0 (0:0)

Гол: Нурахмедов, 64.

"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - 1:3 (0:0)

Голы: Волков, 49 (1:0). Донсков, 58 (1:1). Николаев, 71 (1:2). Кормишин, 73 (1:3).

Удаление: Далиев (А), 24.

"Спартак" (Нальчик) - "Дружба" (Майкоп) - 0:0

"Черноморец" (Новороссийск) - "Кубань-2" (Краснодар) - 3:0 (0:0)

Голы: Кочубей, 54 (1:0). Бояринцев, 72 (2:0). Резников, 78 (3:0).

СКА (Ростов-на-Дону) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 0:0