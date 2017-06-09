Агент Измайлова уверен: контракт с "Араратом" - не последний в карьере игрока

Паулу Барбоза, агент новичка московского "Арарата" Марата Измайлова, выразил уверенность, что клуб не станет последним в карьере игрока. 34-летний хавбек сегодня подписал контракт с "Араратом", который в следующем сезоне дебютирует в ПФЛ.

- Конечно же, это будет не последний контракт в карьере Марата, о таком даже речи не идет, - цитирует ТАСС Барбозу. - Соглашение с "Араратом" рассчитано на год, при этом условия таковы, что Марат может покинуть клуб в любой момент без всяких компенсаций. В "Арарат" перешли его друзья, он хочет быть с ними. Плюс Марату необходимо набрать форму, и "Арарат" - хороший вариант для этого. Это промежуточный вариант.

Ранее в клуб, основанный в этом году, перешел другой бывший футболист сборной России Роман Павлюченко.