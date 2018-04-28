"Афипс" забил 5 голов "Ангушту" и лидирует уже с четырехочковым отрывом

"Афипс" разгромил "Ангушт" в матче 29-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ. Его ближайший преследователь "Армавир" очки во второй игре подряд и отстает уже на 4 очка, хотя клубы на протяжении практически всего сезона шли вровень.

Отметим, что и "Армавир", и "Афипс" не проигрывают уже 23 матча подряд.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

29-й тур

"Анжи-2" (Махачкала) - "Спартак Нч" (Нальчик) - 1:0 (0:0)

Гол: Темуков, 50.

Удаления: Шихбабаев (А), 73. Дохов (С), 89.

"Афипс" (Афипский) - "Ангушт" (Назрань) - 5:0 (2:0)

Голы: Подбельцев, 22 (1:0). Геворкян, 42 (2:0). Подбельцев, 50 (3:0). Геворкян, 76 (4:0). Белоус, 80 (5:0).

"Кубань-2" (Краснодар) - "Чайка" (Песчанокопское) - 0:5 (0:2)

Голы: Ситников, 5 (0:1). Руденко, 31 (0:2). Магомедов, 52 (0:3). Подоляк, 76 (0:4). Михеев, 90+2 - с пенальти (0:5).

Удаление: Тесленко (К), 50.

"АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 2:1 (0:1)

Голы: Бочкарев, 45 (0:1). Савин, 62 (1:1). Донсков, 90+5 (2:1).

"Армавир" - "Легион Динамо" (Махачкала) - 1:1 (0:0)

Голы: Мохаммад, 47 (0:1). Жданов, 60 (1:1).

"Черноморец" (Новороссийск) - "Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - 5:0 (2:0)

Голы: Фулга, 8 (1:0). Кузнецов, 44 (2:0). Кузнецов, 69 (3:0). Касьянов, 81 (4:0). Резников, 90+2 - с пенальти (5:0).

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - СКА (Ростов-на-Дону) - 2:1 (0:1)

Голы: Чернышев, 40 (0:1). Ваниев, 81 (1:1). Федоров, 86 - в свои ворота (2:1).

"Дружба" (Майкоп) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 3:1 (1:0)

Голы: Крылов, 24 (1:0). Кадимов, 63 (2:0). Конов, 74 (3:0). Коломийцев, 88 - с пенальти (3:1).