"Афипс" разгромил "Кубань-2"

В матче 9-го тура первенства ПФЛ в группе "Юг" "Кубань-2" проиграла "Афипсу" со счетом 0:3.
Первенство России
ПФЛ
Группа "Юг"
9-й тур
"Легион Динамо" (Махачкала) – "Ангушт" (Назрань) – 2:1 (0:1)
Голы: Конов, 14 (0:1). Далиев, 65 (1:1). Мохаммад, 82 (2:1).
"Афипс" (Афипский) – "Кубань-2" (Краснодар) – 3:0 (2:0)
Голы: Джамалутдинов, 9 – в свои ворота (1:0). Пономарев, 39 – в свои ворота (2:0). Стефанович, 63 (3:0).
Удаления: Коновалов (Кубань-2), 75. Нурисов (Кубань-2), 88.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2016-2017/south/