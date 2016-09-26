"Афипс" разгромил "Кубань-2"

В матче 9-го тура первенства ПФЛ в группе "Юг" "Кубань-2" проиграла "Афипсу" со счетом 0:3.

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

9-й тур

"Легион Динамо" (Махачкала) – "Ангушт" (Назрань) – 2:1 (0:1)

Голы: Конов, 14 (0:1). Далиев, 65 (1:1). Мохаммад, 82 (2:1).

"Афипс" (Афипский) – "Кубань-2" (Краснодар) – 3:0 (2:0)

Голы: Джамалутдинов, 9 – в свои ворота (1:0). Пономарев, 39 – в свои ворота (2:0). Стефанович, 63 (3:0).

Удаления: Коновалов (Кубань-2), 75. Нурисов (Кубань-2), 88.