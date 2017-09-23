"Афипс" победил "Биолог-Новокубанск" и сократил отставание от "Армавира"

"Афипс" обыграл "Биолог-Новокубанск" в матче 10-го тура первенства России в группе "Юг" ПФЛ. В таблице клуб из Афипского вышел на второе место и на одно очко отстает от "Армавира".
Первенство России
ПФЛ
Юг
10-й тур
"Афипс" (Афипский) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 1:0 (0:0)
Гол: Калмыков, 76 - с пенальти.
Нереализованный пенальти: Геворкян (А), 47.
"АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - "Кубань-2" (Краснодар) - 1:0 (0:0)
Гол: Будко, 62.
"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Спартак" (Владикавказ) - 2:2 (2:1)
Голы: Шевченко, 34 (1:0). Гагиты, 37 (1:1). Демидов, 39 (2:1). Дудаев, 50 (2:2).
"Дружба" (Майкоп) - "Ангушт" (Назрань) - 3:1 (2:1)
Голы: Тагилов, 2 (1:0). Гаракоев, 11 - с пенальти (1:1). Осмоловский, 37 (2:1). Тагилов, 54 (3:1).
"Черноморец" (Новороссийск) - СКА (Ростов-на-Дону) - 2:0 (0:0)
Голы: Григорян, 59 (1:0). Резников, 79 (2:0).
Удаление: Халиуллин (С), 44.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/second/2017-2018/south/