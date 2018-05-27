28 матчей без поражений! "Армавир" обошел на финише "Афипс" и вышел в ФНЛ

"Армавир" стал победителем группы "Юг" первенства России в ПФЛ. В заключительном туре клуб разгромил "Краснодар-2" 3:0 и закончил сезон с 28 матчами без поражений подряд. Единственный матч армавирцы проиграли "Анжи-2" еще 13 августа.

До последнего тура на первом месте шел "Афипс", который в последнем матче сезона против "Машука-КМВ" потерял очки - 0:0. Отметим, что у клуба из Афипского не было лицензии на участие в ФНЛ.

Лучшим бомбардиром дивизиона стал Артем Геворкян, забивший 17 голов. Вторым стал Илья Белоус (15), третьим - Александр Подбельцев (13). Вся тройка лидеров бомбардирской гонки представляет "Афипс".

Первенство России

ПФЛ

Группа "Юг"

34-й тур

"Черноморец" (Новороссийск) - "Анжи-2" (Махачкала) - 0:1 (0:0)

Гол: Гайдаров, 51.

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Афипс" (Афипский) - 0:0

Удаление: Ваниев (М), 89.

"Ангушт" (Назрань) - "Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - 0:3 (0:1)

Голы: Шеляков, 32 (0:1). Магомедов, 49 (0:2). Сердюков, 86 (0:3).

СКА (Ростов-на-Дону) - "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - 1:0 (1:0)

Гол: Юшко, 27.

"Спартак" (Нальчик) - "Кубань-2" (Краснодар) - 0:1 (0:0)

Гол: Седнев, 60.

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Армавир" - 0:3 (0:2)

Голы: Соловьев, 26 (0:1). Суханов, 36 (0:2). Мирошниченко, 59 (0:3).

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 2:2 (0:2)

Голы: Дмитриенко, 29 (0:1). Гояев, 41 (0:2). Мохаммад, 55 (1:2). Магомедов, 72 (2:2).

"Спартак " (Владикавказ) - "Чайка" (Песчанокопское) - 0:2 (0:0)

Голы: Михеев, 71 (0:1). Михеев, 75 (0:2).