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Зырянов назвал Аршавина, Кержакова, Игнашевича, Кормильцева и Чебанова лучшими партнерами по команде

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Играющий тренер "Зенита-2" Константин Зырянов, отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте клуба, вспомнил пять лучших футболистов, с которыми ему довелось играть, и пять самых сложных соперников. 

В числе одноклубников футболист назвал Сергея Кормильцева, с которым защищал цвета "Торпедо", Сергея Чебанова ("Амкар"), Андрея Аршавина, Александра Кержакова (оба - "Зенит" и сборная России) и Сергея Игнашевича - сборная России.

Из соперников Зырянов выделил Андреса Иньесту, Хави (оба - сборная Испании), Вагнера Лав (ЦСКА), Бенуа Шейру ("Марсель") и Кристиана Аббьяти ("Милан").

– Пять лучших футболистов, с которыми вы играли? 

– Сложный вопрос. Первый – Кормильцев. Аршавин – два. Сергей Чебанов, с которым я играл в Перми, – три. Кержаков – четыре. Игнашевич – пять.

– Пять лучших игроков, против которых вы выходили на футбольное поле? 

– Иньеста, Хави. Кто там еще?.. Вагнер Лав из ЦСКА. Бенуа Шейру из "Марселя". И назову одного вратаря – Аббьяти из "Милана".

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/10/31/konstantin-zyryanov-zakanchivat-igrat-v-futbol-poka-ne-sobirayus/

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