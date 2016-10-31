Зырянов назвал Аршавина, Кержакова, Игнашевича, Кормильцева и Чебанова лучшими партнерами по команде

Играющий тренер "Зенита-2" Константин Зырянов, отвечая на вопросы болельщиков на официальном сайте клуба, вспомнил пять лучших футболистов, с которыми ему довелось играть, и пять самых сложных соперников.
В числе одноклубников футболист назвал Сергея Кормильцева, с которым защищал цвета "Торпедо", Сергея Чебанова ("Амкар"), Андрея Аршавина, Александра Кержакова (оба - "Зенит" и сборная России) и Сергея Игнашевича - сборная России.
Из соперников Зырянов выделил Андреса Иньесту, Хави (оба - сборная Испании), Вагнера Лав (ЦСКА), Бенуа Шейру ("Марсель") и Кристиана Аббьяти ("Милан").
– Пять лучших футболистов, с которыми вы играли?
– Сложный вопрос. Первый – Кормильцев. Аршавин – два. Сергей Чебанов, с которым я играл в Перми, – три. Кержаков – четыре. Игнашевич – пять.
– Пять лучших игроков, против которых вы выходили на футбольное поле?
– Иньеста, Хави. Кто там еще?.. Вагнер Лав из ЦСКА. Бенуа Шейру из "Марселя". И назову одного вратаря – Аббьяти из "Милана".
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/10/31/konstantin-zyryanov-zakanchivat-igrat-v-futbol-poka-ne-sobirayus/