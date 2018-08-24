Зуев ушел из "Зенита"

Защитник Илья Зуев покидает "Зенит", информирует клубная пресс-служба. Контракт с 24-летним россиянином расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник "Зенита" не провел за основную команду ни одного матча. С 2013 года Зуев выступал за "Зенит-2" (153 игры).
Илья Зуев покидает "Зенит". Контракт с защитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.– "Зенит"-2 (@zenit_spb2) 24 августа 2018 г.
Сине-бело-голубые благодарят Илью Зуева за время, проведенное в "Зените", и желают удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/4oCvC5wQxW