Полузащитник Александр Зуев стал автором лучшего гола "Спартака-2" в 2016 году, сообщает официальный сайт клуба. Он поразил ворота "Сокола" в игре прошлого сезона, состоявшейся 20 марта. За него проголосовали 44 процента болельщиков на сайте и 42 - в группе красно-белых в социальной сети "Вконтакте".

Второе место в голосовании на сайте занял мяч Артема Самсонова 22 октября в игре со "СКА-Хабаровском" (18 процентов), третье - Владислава Пантелеева 3 апреля в ворота "Сибири" (17 процентов).

На странице во "Вконтакте" второе место у гола Артема Федчука "Зениту-2" 3 сентября (10 процентов), а третье - у мяча Георгия Мелкадзе 18 апреля в ворота "Торпедо" из Армавира (9 процентов).