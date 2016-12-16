Зимой "Кубань" может остаться без состава

По информации "СЭ", ситуация в "Кубани" продолжает оставаться тяжелой. Клуб не нашел генерального спонсора, а долги по зарплате так и не погашены. Некоторые футболисты не получали зарплату по четыре-пять месяцев. Многие собираются подать заявления в Палату по разрешению споров. Высока вероятность, что требования игроков будут удовлетворены, и они смогут покинуть "Кубань" свободными агентами. Первую часть сезона в первенстве ФНЛ желто-зеленые завершили на 14-м месте, набрав 28 очков в 24 встречах.
i_mikola
давно пора прикрыть этот гадюшник. еще бы посадить всё руководство
19:06
Berkut-7
Закрыть это черную криминальную дыру в гос бюджете раз и навсегда , там криминал на криминале
18:56