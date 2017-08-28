Жозе Надсон подписал контракт с "Крыльями Советов" до конца сезона

"Крылья Советов" подписали соглашение с защитником Жозе Надсоном, сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 32-летним игроком рассчитан до конца сезона-2017/18.

Бразилец уже выступал за самарцев с 2013 года и провел за это время 90 матчей за основной состав. Защитник будет заявлен под 6-м номером.

– Меня все устраивает в Самаре. Хороший город, отличная атмосфера в команде и на трибунах стадиона, – сказал Надсон. – Болельщики всегда поддерживают "Крылья" и любят свой клуб. За эти годы "Крылья Советов" и Самара стали родными и для меня. Благодарен клубу и тренеру за доверие. Постараюсь быть максимально полезен своей команде.