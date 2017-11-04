Жолт Хорняк: "У "Луча" даже нет денег, чтобы купить чай"

Главный тренер "Луча-Энергии" Жолт Хорняк поддержал игроков команды, устроивших акцию протеста перед матчем 21-го тура ФНЛ против "Химок" (1:1).

Встреча началась с 15-минутным опозданием из-за протеста владивостокцев против долгов по зарплате.

- И игрой, и результатом не очень доволен. Сами себе привезли гол, слабо провели первый тайм, - сказал Хорняк на пресс-конференции. - Когда пропустили, начали прибавлять, создавать моменты. Результат справедливый, но мы потеряли 50-60 минут, когда двигались очень плохо.

- Как отнеслись к задержке матча?

- Команда так решила, я ее поддержал. Все согласились. То, что творится в раздевалке, нельзя закрывать глаза на эти проблемы. Тяжело, когда голова забита нефутбольными делами. Когда нет денег, чтобы купить чай команде... Не то, что зарплаты, питания - чая нет, чтобы после тренировки дать.

- Какой-то разговор был после матча на эту тему?

- С кем? Никто не приходит. Когда выиграем, тогда придут, целовать будут. Всегда так.