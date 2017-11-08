Жолт Хорняк: "Губернатор успокоил игроков "Луча"

Главный тренер "Луча-Энергии" Жолт Хорняк подчеркнул, что встреча с руководством Приморского края обнадежила футболистов клуба.

Ранее сообщалось о серьезных долгах владивостокцев. Сегодня стало известно, что "Луч" получит нового спонсора и может сменить название.

- Для меня и игроков были тяжелые дни, - цитирует официальный сайт ФНЛ Хорняка. - Я еще вчера хотел приостановить трудовой договор и я не видел выхода из сложной ситуации, в которую мы попали. Хорошо, что сегодня была встреча с руководством Приморья. Нам рассказали хорошие новости.

Губернатор обещал, что будет внимание клубу. Игроков это успокоило. Теперь нужно сосредоточиться только на футболе и нужно подниматься в турнирной таблице.

"Луч-Энергия" сегодня сыграл вничью с "Волгарем" (0:0) и занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.