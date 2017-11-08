18:02 | Футбол — ФНЛ

Жолт Хорняк: "Губернатор успокоил игроков "Луча"


Главный тренер "Луча-Энергии" Жолт Хорняк подчеркнул, что встреча с руководством Приморского края обнадежила футболистов клуба.

 
Андрей МЯЗИН (с мячом)."Если в ближайшее время нам ничего не скажут – берем билеты и улетаем". Вся правда о "Луче"

Ранее сообщалось о серьезных долгах владивостокцев. Сегодня стало известно, что "Луч" получит нового спонсора и может сменить название.

- Для меня и игроков были тяжелые дни, - цитирует официальный сайт ФНЛ Хорняка. -  Я еще вчера хотел приостановить трудовой договор и я не видел выхода из сложной ситуации, в которую мы попали. Хорошо, что сегодня была встреча с руководством Приморья. Нам рассказали хорошие новости.

Губернатор обещал, что будет внимание клубу. Игроков это успокоило. Теперь нужно сосредоточиться только на футболе и нужно подниматься в турнирной таблице.

"Луч-Энергия" сегодня сыграл вничью с "Волгарем" (0:0) и занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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http://www.1fnl.ru/champioship/results/561/564/586/3610/#tab=game-press

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