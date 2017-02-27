Жан Кузнецов: "Была бы воля края, мы быстро решили бы вопрос с деньгами для "Луча-Энергии"

Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов рассказал "СЭ", что понимает футболистов "Луча-Энергии", которые бойкотировали тренировки на сборе в Турции. Он отметил, что администрация региона делает все возможное, чтобы погасить долги по зарплате и премиальным. Напомним, что у владивостокцев существует задолженность по премиальным за 2015 и 2016 годы, а по зарплате – с октября 2016-го.

– Сбор "Луча-Энергии" завершился досрочно из-за бойкота футболистов и невозможности выплатить долги по зарплате и премиальным. Как восприняли подобное?

– С 2012 года, когда занял свою должность, это самый тяжелый и напряженный момент. Отношусь к позиции игроков с пониманием.

Финансирование "Луча-Энергии" будет идти из бюджета Приморского края, а зарплаты – это внебюджетный источник. Но мы решаем вопрос по долгам перед футболистами и сотрудниками клуба. К сожалению, не совсем получается сделать все вовремя.

– Когда стоит ожидать поступления средств из бюджета?

– Планируем завтра-послезавтра произвести оплату.

– Вы сказали о внебюджетных средствах. У клуба проблемы со спонсорами?

– Есть нерешенные вопросы в этом направлении. Мы неоднократно пытались найти выход из ситуации.

– Общаетесь с тренерами и футболистами?

– Когда они находились во Владивостоке, то периодически с ними встречались. Как только вернутся со сборов, обязательно еще раз встретимся.

– Вас не удивило, что никто из состава не покинул клуб этой зимой?

– Я, как руководитель спорта региона, благодарен команде и футболистам. Они в самое тяжелое время не стали компрометировать клуб и себя, не стали бойкотировать матчи. Ребята выходили на поле и играли. Показывали высокий спортивный результат, завершили первую часть сезона на девятом месте.

Поверьте, была бы наша воля, мы быстро решили бы вопрос с деньгами.

– Удастся ли наладить ситуацию в клубе, чтобы в дальнейшем подобных проблем не возникало?

– Я очень хочу надеяться и верить в это. Помимо главной команды есть детские. За них мы тоже переживаем. Детско-юношеская школа тоже должна быть сохранена. (Сергей АСТАХОВ)