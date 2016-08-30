"Зенит" приобрел хавбека "Енисея" за 15 миллионов рублей

Директор "Енисея" Денис Рубцов сообщил о переходе полузащитника Алексея Исаева в "Зенит". Первый профессиональный контракт с клубом 20-летний футболист подписал в сезоне-2014/15. Всего на его счету 35 матчей и 3 гола в "Енисее". Игрок обошелся питерцам в 15 миллионов рублей.
– Хочу заметить, что в это непростое экономическое время, в ходе летней трансферной кампании клуб на приобретение игроков не потратил ни рубля – все новички были подписаны в статусе свободных агентов, – цитирует клубная пресс-служба Рубцова. – При этом "Енисей" заработал на трансфере Исаева солидную по меркам ФНЛ сумму. К тому же Алексей сам изъявил желание попробовать свои силы в структуре клуба премьер-лиги. Верим, что он сможет сделать качественно новый шаг в своей карьере – все данные для этого у него есть.
Ну, а мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество с "Зенитом", благодарим коллег за корректную и оперативную работу по оформлению данного трансфера.
Дополнительная информация
http://www.fc-enisey.ru/klub/novosti/item/3898-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0
Dr.ZLO161
полировщик
15:48
foreverCSKAforever
Зато не свободный агент.
15:42
голос из Санкт-Петербурга
Ура! Наконец-то! Вот это усиление! ... лавки.
15:33