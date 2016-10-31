"Зенит": "Ни о каком расформировании "Зенита-2" речи не идет"

Ни о каком расформировании "Зенита-2" речи не идет, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Зенита". Сообщается, что "Зенит-2" – стратегический проект: он был, есть и будет – это важнейшая ступень в пирамиде подготовки молодых футболистов, которая позволяет им получать необходимую игровую практику в сильной лиге, набираться опыта в матчах против взрослых команд и повышать профессиональный уровень. В клубе подчеркнули, что основной задачей команды "Зенит-2" по-прежнему является подготовка игроков для главной команды.

Напомним, что в воскресенье главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 12-го тура премьер-лиги против "Томи" (1:0) усомнился в целесообразности существования второй команды клуба. Румынский специалист предпочел бы, чтобы некоторые игроки "Зенита-2" регулярно тренировались с основной командой вместо того, чтобы выступать в ФНЛ. В понедельник главный тренер второй команды Владислав Радимов заявил, что "Зенит-2" нужно расформировать, если он мешает основной команде.

"Зенит-2" был создан в 2013 году и заявлен во второй дивизион чемпионата страны. По итогам сезона-2014/15 команда пробилась в ФНЛ. После 19 туров текущего чемпионата "Зенит-2" занимает восьмое место в турнирной таблице с 26 очками.