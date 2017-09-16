"Зенит-2" вырвал ничью в игре с "Лучом-Энергией"

Матч 14-го тура ФНЛ между "Лучом-Энергией" и "Зенитом-2" завершился вничью – 1:1. Гости смогли уйти от поражения на 81-й минуте благодаря голу Ильи Зуева. У хозяев поля отличился нападающий Руслан Гордиенко.

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ФНЛ

14-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:0)

Голы: Гордиенко, 15 (1:0). Зуев, 81 (1:1).

"Луч-Энергия": Котляров, Соблиров, Марущак, Болевич, Насадюк, Килин (Тихий, 62), Фомин, Гелоян (Носов, 81), Мязин, Гордиенко (Машнев, 76), Бажев (Макарчук, 86).

"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Круговой, Рукас, Сиротов (Некрасов, 69), Мусаев, Горулев, Андреев (Плетнев, 67), Камышев, Панюков, Еловских (Прудников, 73).

Предупреждение: Килин, 61.

Судья: Недвижай (Ставрополь).

16 сентября. Владивосток. Стадион "Динамо".