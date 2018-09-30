"Зенит-2" уступил "Нижнему Новгороду", потерпев 10-е поражение в 14 матчах

"Нижний Новгород" победил "Зенит-2" в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ. Нижегородцы вышли на пятое место в таблице, на 4 очка отставая от зоны стыковых матчей.
"Зенит-2" одержал всего одну победу в 14 играх, потерпел 10 поражений и занимает последнее место в таблице.
Первенство России
Олимп - ФНЛ
14-й тур
"Нижний Новгород" - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:0 (1:0)
Гол: Палиенко, 11.
"Нижний Новгород": Анисимов, Абазов, Гогличидзе, Хайруллов, Абрамов, Сапета, Игнатович (Спэтару, 60), Палиенко (Скворцов, 62), Симанов (Чирьяк, 69), Аюпов, Делькин (Фомин, 78).
"Зенит-2": Кизеев, Пенчиков (Воробьев, 82), Рукас, Терентьев, Бугриев, Плетнев, Богаев, Мусаев, Иванов (Кириллов, 46), Камышев (Макеев, 75), Прудников (Скроботов, 84).
Предупреждения: Игнатович, 30. Абазов, 37. Камышев, 39. Рукас, 42. Делькин, 44. Иванов, 45+1. Спэтару, 80. Чирьяк, 82. Скворцов, 90+1.
Судья: Еськов (Москва).
30 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/