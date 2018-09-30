"Зенит-2" уступил "Нижнему Новгороду", потерпев 10-е поражение в 14 матчах

"Нижний Новгород" победил "Зенит-2" в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ. Нижегородцы вышли на пятое место в таблице, на 4 очка отставая от зоны стыковых матчей.

"Зенит-2" одержал всего одну победу в 14 играх, потерпел 10 поражений и занимает последнее место в таблице.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

14-й тур

"Нижний Новгород" - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:0 (1:0)

Гол: Палиенко, 11.

"Нижний Новгород": Анисимов, Абазов, Гогличидзе, Хайруллов, Абрамов, Сапета, Игнатович (Спэтару, 60), Палиенко (Скворцов, 62), Симанов (Чирьяк, 69), Аюпов, Делькин (Фомин, 78).

"Зенит-2": Кизеев, Пенчиков (Воробьев, 82), Рукас, Терентьев, Бугриев, Плетнев, Богаев, Мусаев, Иванов (Кириллов, 46), Камышев (Макеев, 75), Прудников (Скроботов, 84).

Предупреждения: Игнатович, 30. Абазов, 37. Камышев, 39. Рукас, 42. Делькин, 44. Иванов, 45+1. Спэтару, 80. Чирьяк, 82. Скворцов, 90+1.

Судья: Еськов (Москва).

30 сентября. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".