"Зенит-2" уступил "Нефтехимику"

"Зенит-2" в гостевом матче 25-го тура первенства ФНЛ уступил "Нефтехимику" - 0:1. В другом поединке "Тамбов" на выезде разгромил "Сокол" - 4:1. В параллельной встрече "Шинник" и "Тосно" голов не забили.

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ФНЛ

25-й тур

"Сокол" (Саратов) - "Тамбов" (Тамбов) - 1:4 (1:3)

Голы: Горбатюк, 3 (0:1). Шевчук, 18 (0:2). Чернышов, 22 (0:3). Галыш, 38 (1:3). Мурнин, 54 (1:4).

"Сокол": Федоров, Пасько (Магадиев, 58), Васянович, Климов, Ходырев, Романенко, Мануковский, Дергачев (Хрущев, 55), Плэтикэ, Дудолев (Шпитальный, 77), Галыш (Паштов, 63).

"Тамбов": Смирнов, Быстров, Горбатюк, Овсиенко, Рыбин, Трусевич, Мурнин (Сорокин, 71), Шевчук (Часовских, 85), Чернышов (Алумона, 88), Дутов, Дорожкин (Делькин, 58).

Предупреждения: Паштов, 86. Часовских, 90+1.

Судья: Панин (Дмитров).

8 марта. Саратов. Стадион "Локомотив".

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:0 (0:0)

Гол: Ситдиков, 72.

"Нефтехимик": Книга, Сорокин, Сурков, Тараканов, Бойчук (Гелоян, 62), Давлатов, Петролай, Ситдиков (Корнилов, 82), Маляка, Галиакберов (Кортава, 68), Бабырь (Морозов, 83).

"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Мустафин (Зырянов, 76), Чернов, Каккоев (Проничев, 81), Батютин, Ящук (Сиротов, 73), Бавин, Исаев, Евсеев, Крапухин (Погребняк, 63).

Предупреждения: Петролай, 29. Погребняк, 79. Бабурин, 86. Книга, 90+1.

Судья: Матюнин (Москва).

8 марта. Казань. Стадион "Рубин".

"Шинник" (Ярославль) - "Тосно" (Тосно) - 0:0

"Шинник": Яшин, Чистяков, Гоцук, Евсеев, Царикаев, Цховребов, Султонов (Лаук, 90), Митасов (Ослоновский, 71), Нетфуллин, Земсков (Подоляк, 88), Низамутдинов.

"Тосно": Нигматуллин, Абазов, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Богаев, Мухаметшин, Палиенко (Макаров, 58), Чиркин, Заболотный, Кутьин.

Предупреждения: Заболотный, 35. Чистяков, 39. Буйволов, 51. Султонов, 54. Абазов, 85. Кутьин, 90+1.

Судья: Арсланбеков (Москва).

8 марта. Ярославль. Стадион "Шинник".