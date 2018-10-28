"Зенит-2" сыграл вничью с "Тюменью", "Балтика" победила "Мордовию"

"Зенит-2" сыграл вничью с "Тюменью" в матче 19-го тура Олимп-ФНЛ (0:0). Сине-бело-голубые с 8 очками располагаются на последнем месте в турнирной таблице, клуб из Тюмени" с 19 баллами занимает 16-ю строчку.

Олимп - ФНЛ

19-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Тюмень" - 0:0

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Гойло, Рукас, Терентьев, Каккоев (Пенчиков, 76), Скроботов, Плетнев (Казаков, 74), Мусаев, Капленко, Камышев, Тарасов, Воробьев (Прудников, 65).

"Тюмень": Бучнев, Васиев (Глухов, 62), Коваленко, Столяренко, Леонтьев, Чудин, Рябокобыленко, Теленков, Лаук (Хайманов, 46), Лешонок, Карпов (Вотинов, 38).

Предупреждения: Плетнев, 2. Карпов, 33. Теленков, 47. Камышев, 57. Терентьев, 90+3.

Судья: Фролов (Москва).

28 октября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

"Балтика" с минимальным счетом победила "Мордовию" (1:0). Единственный гол забил защитник Андрей Буйволов.

"Балтика" (Калининград) - "Мордовия" (Саранск) - 1:0 (1:0)

Гол: Буйволов, 25.

"Балтика" (Калининград): Лантратов, Магаль, Таказов, Плиев, Буйволов (Крючков, 42), Каленкович, Касаев (Захаров, 83), Григорьев, Шешуков, Дмитриев (Волков, 90+1), Радунович (Погребняк, 88).

"Мордовия" (Саранск): Кобзев, Сухарев, Климов, Ятченко (Адаев, 46), Лебедев (Юсупов, 85), Киреев (Руст.Мухаметшин, 46), Дворецков, Петров, Поярков, Обухов (Маркин, 70), Русл.Мухаметшин.

Предупреждения: Поярков, 17. Каленкович, 67. Сухарев, 88.

Судья: Мешков (Дмитров).

28 октября. Калининград. Стадион "Калининград".

"Армавир" и "Краснодар-2" сыграли вничью (3:3).

"Армавир" - "Краснодар-2" (Краснодар) - 3:3 (1:2)

Голы: Григорян, 25 (0:1). Уткин, 34 - с пенальти (0:2). Дышеков, 37 (1:2). Каюмов, 51 (2:2). Мирошниченко, 74 (3:2). Сулейманов, 90 (3:3).

"Армавир": Руденок, Мирошниченко, Кутин (Соловьев, 87), Поляков (Каюмов, 46), Дышеков, Падерин, Гурфов, Клопков, Романенко, Мичуренков (Синявский, 68).

"Краснодар-2" (Краснодар): Сафонов, Бочко (Парадин, 81), Татаев, Голубев, Мартынов, Ивашин (Сергеев, 81), Григорян (Халназаров, 71), Уткин, Мацукатов (Назаров, 83), Сулейманов, Онугха.

Предупреждения: Мирошниченко, 33. Сулейманов, 35. Голубев, 38.

Удаление: Сулейманов, 90+1 (неспорт. повед., вторая ж.к.).

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

28 октября. Армавир. Стадион "Юность".

"Факел" и "Луч" сыграли вничью (1:1).

"Факел" (Воронеж) - "Луч" (Владивосток) - 1:1 (1:0)

Голы: Осипенко, 33 - с пенальти (1:0). Хлебородов, 49 (1:1).

"Факел" (Воронеж): Кортнев, Божин, Осипенко, Мануковский, Ломакин, Макарчук, Кузьмин (Цвейба, 82), Афанасьев, Молодцов, Бирюков, Орлов (Митасов, 72).

"Луч" (Владивосток): Котляров, Степанец, Марущак, Суслов, Царикаев, Замалиев, Машнев (Пономаренко, 67), Носов (Гордиенко, 46), Дзахов (Хлебородов, 46), Часовских, Визнович (Болевич, 72).

Предупреждения: Орлов, 26. Степанец, 31. Визнович, 58. Кузьмин, 77. Макарчук, 81.

Судья: Турбин (Дмитров).

28 октября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

Все об Олимп-ФНЛ - здесь