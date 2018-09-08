"Зенит-2" сыграл вничью с "Химками" в первом матче после возвращения Радимова

"Зенит-2" сыграл вничью с "Химками" (2:2) в матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Отметим, что эта встреча стала для сине-бело-голубых первой после возвращения Владислава Радимова на пост главного тренера.

Олимп - ФНЛ

10-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Химки" - 2:2 (1:1)

Голы: Бугриев, 19 (1:0). Алиев, 42 (1:1). Портнягин, 71 (1:2). Прудников, 80 (2:2).

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Кизеев, Бугриев, Плотников, Пенчиков, С.А.Иванов (Плетнев, 63), Камышев, Мусаев, Богаев (Запрягаев, 69), Воробьев (Кириллов, 58), Прудников, Макеев (Казаков, 89).

"Химки": Исупов, Димидко, Д.И.Иванов, Смирнов, Филин, Козлов, Корян (Мостовой, 63), Талалай (Яковлев, 68), Петрусев (Портнягин, 70), Нетфуллин, Алиев.

Предупреждения: Богаев, 30. Плетнев, 81. Камышев, 81. Д.И.Иванов, 89.

Удаление: Д.И.Иванов, 90+5.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

08 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

Все об ОЛИМП-ФНЛ - здесь