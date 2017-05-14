"Зенит-2" сыграл вничью с "Факелом", "Спартак-2" разгромил "Химки"

"Зенит-2" и "Факел" сыграли вничью в матче 37-го тура первенства России в ФНЛ - 1:1. Питерцы за тур до конца идут на 13-м месте, в 1 очке от зоны вылета. Воронежский клуб занимает девятое место.

В другом поединке "Спартак-2" забил 4 безответных мяча "Химкам" и поднялся на шестое место. "Химки" остались на 11-м месте.

Первенство России

ФНЛ

37-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Факел" (Воронеж) - 1:1 (1:0)

Голы: Евсеев, 6 (1:0). Бирюков, 70 (1:1).

"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Зуйков, Чернов, Карпов, Ящук (Батютин, 71), Сиротов, Зырянов (Бавин, 68), Евсеев, Рязанцев (Камышев, 76), Погребняк.

"Факел": Кобзев, Бурнаш (Тихий, 68), Иванов (Касьян, 74), Багаев, Осипенко, Курилов, Лукьянов, Нагибин (Арустамян, 46), Каюмов, Трошечкин, Бирюков.

Предупреждения: Зуев, 39. Зуйков, 90.

Судья: Кукуляк (Калуга).

"Спартак-2" (Москва) - "Химки" (Химки) - 4:0 (3:0)

Голы: Давыдов, 5 (1:0). Мелкадзе, 8 (2:0). Тимофеев, 22 (3:0). Тимофеев, 90+2 (4:0).

"Спартак-2": Песьяков, Кутин, Хомуха (Лихачев, 81), Шанбиев (Сокол, 83), Макеев, Савичев, Самсонов, Полубояринов (Пантелеев, 76), Тимофеев, Давыдов, Мелкадзе (Руденко, 61).

"Химки": Исупов, Малания, Чернышов, Заика, Лапин, Чатович (Мостовой, 46), Казаев (Гащенков, 81), Горячев (Петрусев, 46), Кокоев (Дворников, 46), Тюнин, Кузьмичев.

Предупреждения: Заика, 21. Тюнин, 52.

Удаление: Тюнин, 87.

Судья: Недвижай (Ставрополь).