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"Зенит-2" пропустил от 37-летнего Низамутдинова и потерпел седьмое поражение в семи матчах


"Шинник" победил "Зенит-2" в матче 7-го тура первенства России в ФНЛ. Единственный гол забил 37-летний Эльдар Низамутдинов. На счету петербургского клуба семь поражений в семи играх и последнее место в табице.

Первенство России

ФНЛ

7-й тур 

"Шинник" (Ярославль) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:0 (1:0)

Гол: Низамутдинов, 13.

"Шинник": Антипин, Покидышев (Магадиев, 71), Первушин, Цховребов, Стешин, Шайморданов (Самойлов, 62), Нарылков, Кожемякин, Самодин, Гелоян (Деобальд, 62), Низамутдинов (Булия, 75).

"Зенит-2": Гойло, Бугриев, Скроботов (Сергеев, 46), Синяк, Байрамов, Иванов (Плетнев, 63), Мусаев, Бачинский, Тарасов (Кириллов, 88), Воробьев (Прудников, 46), Макеев.

Предупреждения: Первушин, 66. Макеев, 87. 

Судья: Чембулатов (Кострома).

18 августа. Ярославль. Стадион "Малая арена Шинник".

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2018-2019/

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