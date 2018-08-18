"Зенит-2" пропустил от 37-летнего Низамутдинова и потерпел седьмое поражение в семи матчах

"Шинник" победил "Зенит-2" в матче 7-го тура первенства России в ФНЛ. Единственный гол забил 37-летний Эльдар Низамутдинов. На счету петербургского клуба семь поражений в семи играх и последнее место в табице.

Первенство России

ФНЛ

7-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:0 (1:0)

Гол: Низамутдинов, 13.

"Шинник": Антипин, Покидышев (Магадиев, 71), Первушин, Цховребов, Стешин, Шайморданов (Самойлов, 62), Нарылков, Кожемякин, Самодин, Гелоян (Деобальд, 62), Низамутдинов (Булия, 75).

"Зенит-2": Гойло, Бугриев, Скроботов (Сергеев, 46), Синяк, Байрамов, Иванов (Плетнев, 63), Мусаев, Бачинский, Тарасов (Кириллов, 88), Воробьев (Прудников, 46), Макеев.

Предупреждения: Первушин, 66. Макеев, 87.

Судья: Чембулатов (Кострома).

18 августа. Ярославль. Стадион "Малая арена Шинник".