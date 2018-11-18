"Зенит-2" проиграл "Лучу", потерпев четвертое поражение подряд

"Зенит-2" уступил "Лучу" в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ (0:1). Единственный гол забил защитник Кирилл Суслов.

Петербургский клуб потерпел четвертое поражение подряд и расположился на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе 8 очков. "Луч" набрал 34 балла и поднялся на 10 строчку.

Олимп - ФНЛ

23-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Луч" (Владивосток) - 0:1 (0:0)

Гол: Суслов, 79.

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Кизеев, Синяк, Рукас, Пенчиков, Бугриев, Богаев (Плотников, 83), Казаков (Макеев, 75), Мусаев (Иванов, 68), Камышев, Прудников (Сергеев, 59), Воробьев.

"Луч" (Владивосток): Котляров, Марущак, Суслов, Царикаев, Степанец, Павленко (Визнович, 74), Замалиев, Дзахов, Машнев (Патрашко, 90+1), Носов (Пономаренко, 84), Голышев (Калугин, 53).

Предупреждения: Казаков, 30. Степанец, 40. Пенчиков, 45. Богаев, 78. Камышев, 90+4.

Судья: Шадыханов (Москва).

18 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

Все об Олимп-ФНЛ - здесь