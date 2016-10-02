"Зенит-2" проиграл "Химкам", а "Нефтехимик" и "Спартак-2" поделили очки

В матче 15-го тура ФНЛ "Спартак-2" сыграл вничью с "Нефтехимиком" (0:0), в другом матче "Зенит-2" уступил "Химкам" – 1:2.

Первенство России

ФНЛ

15-й тур

"Спартак-2" (Москва) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 0:0

"Спартак-2": Филиппов, Шанбиев, Хомуха, Лихачев, Бакаев (Пантелеев, 63), Савичев, Леонтьев, Самсонов, Гулиев (Щербаков, 79), Федчук (Руденко, 83), Мелкадзе.

"Нефтехимик": Самохвалов, Пытлев, Погорельцев, Сурков, Тараканов, Духнов (Кива, 83), Соболев (Матяш, 65), Замалиев, Маляка, Галиакберов (Кортава, 57), Муллин (Решетников, 59).

Предупреждения: Пытлев, 31. Соболев, 38. Мелкадзе, 38. Духнов, 54. Гулиев, 54. Самохвалов, 90+1.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

"Тамбов" – "Спартак" (Нальчик) – 0:0

"Тамбов": Смирнов, Шляков, Овсиенко, Столяренко, Рыбин, Чернышов (Алумона, 46), Шевчук (Сорокин, 32), Трусевич, Аверьянов (Каюмов, 76), Поярков, Дорожкин.

"Спартак": Антипов, Мурачев, Тебердиев, Макоев, Дашаев, Войнов, Крамаренко (Ахриев, 49), Богатырев (Соблиров, 63), Мухаммад (Марченко, 84), Дроздов, Гугуев (Ахъядов, 74).

Предупреждения: Крамаренко, 10. Богатырев, 34. Трусевич, 35. Сорокин, 52. Аверьянов, 74.

Судья: Матюнин (Москва).

"Химки" – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0)

Голы: Сикорски, 28 (1:0). Чернышов, 47 – с пенальти (2:0). Долгов, 69 (2:1).

"Химки": Исупов, Лапин, Малания, Шумских, Чернышов, Мостовой (Ярковой, 79), Галешич (Гащенков, 54), Тюнин, Губерац, Петрусев (Кузьмичев, 83), Сикорски (Ахба, 67).

"Зенит-2": Бабурин, Йованович, Карпов, Мустафин (Проничев, 37), Зуев, Костин, Саламатов, Зырянов (Гасилин, 46. Ящук, 52), Бавин, Евсеев, Долгов.

Предупреждения: Мустафин, 10. Петрусев, 23. Карпов, 27. Йованович, 69. Ахба, 70. Шумских, 76.

Судья: Небогатиков (Казань).