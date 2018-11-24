"Зенит-2" проиграл "Авангарду", потерпев пятое поражение подряд

"Зенит-2" уступил "Авангарду" в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ (1:2). В составе победителей голы забили Артем Федчук и Андрей Батюнин. За "Зенит-2" гол забил Николай Прудников.

"Авангард" занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка, "Зенит-2" - на последнем месте с 8-ю очками.

В другом матче дня "Чертаново" разгромило "Краснодар-2". В составе победителей отличились Дмитрий Цыпченко, Роман Ежов и Максим Глушенков.

"Чертаново" с 38-ю очками на 5-й строчке, "Краснодар-2" - на 7-й, набрав 36 очков.

Олимп - ФНЛ

24-й тур

"Авангард К" (Курск) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 2:1 (2:0)

Голы: Федчук, 8 (1:0). Батютин, 16 (2:0). Прудников, 85 - с пенальти (2:1).

"Авангард К" (Курск): Чагров, Багаев, Никитин, Гоцук, Дашаев, Акбашев, Кубышкин (Синяев, 90+1), Батютин (Стеклов, 64), Трошечкин, Минаев (Руденко, 54), Федчук (Земсков, 81).

"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Кизеев, Каккоев, Синяк (Иванов, 86), Рукас, Пенчиков, Бугриев (Макеев, 78), Казаков, Мусаев, Капленко (Воробьев, 21), Прудников, Тарасов (Козлов, 68).

Предупреждения: Никитин, 28. Батютин, 37. Руденко, 55. Бугриев, 55. Гоцук, 84.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

24 ноября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".

Олимп - ФНЛ

24-й тур

"Чертаново" (Москва) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 3:0 (2:0)

Голы: Цыпченко, 20 (1:0). Глушенков, 21 (2:0). Ежов, 86 (3:0).

Нереализованный пенальти: Зиньковский, 45+1 (вратарь)

"Чертаново" (Москва): Ломаев, Солдатенков, Михайлов, Паршиков, Умяров, Глушенков (Колесниченко, 76), Витюгов (Великородный, 90+1), Ежов (Тюменцев, 90+1), Горшков, Цыпченко (Пруцев, 88), Зиньковский.

"Краснодар-2" (Краснодар): Адамов, Таранов, Бочко (Назаров, 33. Текучев, 77), Мартынов, Ивашин (Катрич, 46), Голубев, Григорян, Уткин, Сергеев, Онугха, Халназаров (Сабуа, 75).

Предупреждения: Ежов, 13. Ивашин, 41. Сергеев, 79. Ломаев, 84. Онугха, 85.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

24 ноября. Москва. Стадион "Сапсан Арена".

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