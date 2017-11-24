"Зенит-2" продлил безвыигрышную серию до восьми матчей, сыграв вничью со "Спартаком-2"

В матче 25-го тура первенства ФНЛ "Зенит-2" в родных стенах сыграл вничью со "Спартаком-2" – 1:1. В составе питерцев отличился Илья Зуев, у гостей забил Джуниор Сакала. Сине-бело-голубые не могут одержать победу в восьмом матче кряду.

Также отметим, что спартаковцы продлили безвыигрышную серию до шести матчей.

Напомним, что основные команды "Спартака" – "Зенита" сыграют в матче 18-го тура чемпионата России 27 ноября в Москве. Начало - 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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ФНЛ

25-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Спартак-2" (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: Сакала, 9 (0:1). Зуев, 90+2 (1:1).

"Зенит-2": Кизеев, Пенчиков, Карпов, Зуев, Богаев (Запрягаев, 53), Сиротов (Лесовой, 46), Каккоев, Капленко, Плетнев (Андреев, 60), Иванов (Прудников, 68), Некрасов.

"Спартак-2": Максименко, Рассказов, Щербаков, Лихачев, Сокол, Бакаев, Самсонов, Пантелеев, Полубояринов, Давыдов (Нимели, 72), Сакала (Руденко, 82).

Предупреждения: Карпов, 30. Зуев, 58.

Судья: Кукуляк (Калуга).

24 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

Турнирная таблица ФНЛ