"Зенит-2" повторил антирекорд российского первенства

"Зенит-2", проиграв "Спартаку-2" со счетом 0:3, стал вторым клубом в истории, который потерпел восемь поражений подряд в первом дивизионе.

Ранее восемь поражений в восьми матчах терпел "Спартак-Орехово" в 1999 году. Но в девятом туре красно-белые одержали победу. (Алексей МОРОЗ, Кирилл БУРДАКОВ)

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОРАЖЕНИЙ СО СТАРТА В ПЕРВОМ ДИВИЗИОНЕ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

Клуб Сезон Поражения Зенит-2 2018/19 8* Спартак-Орехово 1999 8 КАМАЗ 2015/16 7 Торпедо Влж 1995 7 Ангушт 2006 6 Байкал 2015/16 5 Металлург Кр 1992 5

* Серия продолжается