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"Зенит-2" повторил антирекорд российского первенства


"Зенит-2", проиграв "Спартаку-2" со счетом 0:3, стал вторым клубом в истории, который  потерпел восемь поражений подряд в первом дивизионе.

Ранее восемь поражений в восьми матчах терпел "Спартак-Орехово" в 1999 году. Но в девятом туре красно-белые одержали победу. (Алексей МОРОЗ, Кирилл БУРДАКОВ)

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОРАЖЕНИЙ СО СТАРТА В ПЕРВОМ ДИВИЗИОНЕ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

Клуб

Сезон

Поражения

Зенит-2

2018/19

8*

Спартак-Орехово

1999

8

КАМАЗ

2015/16

7

Торпедо Влж

1995

7

Ангушт

2006

6

Байкал

2015/16

5

Металлург Кр

1992

5

* Серия продолжается

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