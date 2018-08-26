"Зенит-2" повторил антирекорд российского первенства

"Зенит-2", проиграв "Спартаку-2" со счетом 0:3, стал вторым клубом в истории, который потерпел восемь поражений подряд в первом дивизионе.
Ранее восемь поражений в восьми матчах терпел "Спартак-Орехово" в 1999 году. Но в девятом туре красно-белые одержали победу. (Алексей МОРОЗ, Кирилл БУРДАКОВ)
НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОРАЖЕНИЙ СО СТАРТА В ПЕРВОМ ДИВИЗИОНЕ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
|
Клуб
|
Сезон
|
Поражения
|
Зенит-2
|
2018/19
|
8*
|
Спартак-Орехово
|
1999
|
8
|
2015/16
|
7
|
Торпедо Влж
|
1995
|
7
|
2006
|
6
|
Байкал
|
2015/16
|
5
|
Металлург Кр
|
1992
|
5
* Серия продолжается