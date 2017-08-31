"Зенит-2" подписал нападающего "Сконто"

"Зенит" объявил о переходе нападающего Владиславаса Соловейчикса. Соглашение с 18-летним форвардом рассчитано на три года. В ФНЛ он будет выступать под 81-м номером. Ранее Соловейчикс выступал за молодежную команду "Сконто".

"Футбольный клуб "Зенит" приветствует полузащитника и желает ему успехов в составе сине-бело-голубых", – говорится в сообщении пресс-службы.