"Зенит-2" победил "Томь" и покинул предпоследнее место в ФНЛ, "Оренбург" возглавил таблицу

"Зенит-2" обыграл "Томь" в матче 35-го тура ФНЛ. Это позволило питерцам подняться с 19-го места на 17-е. От спасительной 15-й строчки их отделяет 2 очка. "Томь" же, напротив, опустилась на предпоследнее место, однако, как и "Зенит-2", имеет в активе 34 очка.

В другой встрече "Оренбург" одолел "Тюмень" и временно возглавил турнрную таблицу, обойдя на 3 очка "Енисей" и на 4 - "Крылья Советов".

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35-й тур

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Тамбов" - 1:1 (1:0)

Голы: Бычков, 6 (1:0). Игнатович, 88 - с пенальти (1:1).

"Динамо": Генералов, Ходжаниязов (Рогов, 78), Юрганов, Бычков (Житников, 68), Коваленко (Дворников, 90+3), Бабенков, Кулишев, Лагатор, Соловьев (Цвейба, 66), Киреенко, Барсов.

"Тамбов": Вавилин, Гультяев (Сергеев, 79), Мищенко, Рыбин, Шляков, Чернышов (Килин, 60. Архипов, 70), Кашчелан, Мурнин, Шевчук, Игнатович, Часовских (Трусевич, 38).

Предупреждения: Игнатович, 18. Кашчелан, 25. Соловьев, 29. Ходжаниязов, 34. Трусевич, 59. Архипов, 71. Рыбин, 83. Сергеев, 90.

Удаление: Кашчелан, 39.

Судья: ФЕДОТОВ (Москва).

28 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

"Томь" (Томск) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:0)

Голы: Пугин, 53 (1:0). Лесовой, 73 (1:1). Зуев, 87 (1:2).

Нереализованный пенальти: Алейников, 57 (вратарь).

"Томь": Мелихов, Зуйков, Гирдвайнис, Пульич, Микуцкис, Пугин, Кухарчук (Деобальд, 73), Алейников (Кузьмичев, 79), Казаев (Павленко, 77), Померко (Макурин, 88), Абдулавов.

"Зенит-2": Кержаков, Анюков (Сиротов, 61), Зуев, Запрягаев, Пенчиков, Бугриев, Зинков, Мусаев, Кириллов (Лесовой, 64), Панюков (Плотников, 89), Прудников (Камышев, 58).

Предупреждения: Мусаев, 19. Зуйков, 85.

Судья: ПАНИН (Дмитров).

28 апреля. Томск. Стадион "Труд".

"Тюмень" - "Оренбург" - 1:2 (0:1)

Голы: Попович, 7 - с пенальти (0:1). Муллин, 75 (1:1). Терехов, 90 (1:2).

"Тюмень": Бучнев, Кузнецов, Гузь, Маслов, Ненахов, Лаук (Теленков, 83), Саламатов (Богатырев, 63), Чудин, Рябокобыленко, Чуканов (Муллин, 60), Ставпец (Юсупов, 46).

"Оренбург": Фролов, Васиев, Андреев, Терехов (Попов, 90+1), Удалый, Чиркин, Афонин, Сутормин (Бреев, 65), Попович (Ефремов, 71), Парняков, Мамтов (Делькин, 67).

Предупреждения: Ставпец, 23. Сутормин, 51. Муллин, 75.

Судья: КУКУЛЯК (Калуга).

28 апреля. Тюмень. Стадион "Геолог".