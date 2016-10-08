"Зенит-2" победил "Сибирь" и поднялся на четвертое место в ФНЛ

"Зенит-2" взял верх над "Сибирью" в матче 16-го тура первенства России в ФНЛ - 3:1. Питерцы поднялись в турнирной таблице на четвертое место.

Первенство России

ФНЛ

16-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:1 (2:0)

Голы: Проничев, 23 (1:0). Бавин, 40 (2:0). Лобов, 77 - в свои ворота (2:1). Камышев, 90+3 (3:1).

Нереализованный пенальти: Ящук, 48

"Зенит-2": Бабурин, Лобов, Вяткин, Чернов, Зырянов (Мильдзихов, 90+5), Саламатов, Бавин, Ящук (Зиньковский, 76), Исаев (Костин, 84), Долгов, Проничев (Камышев, 80).

"Сибирь": Цыган, Выходил, Макаренко, Качан, Мищенко, Ларенц (Магаль, 50), Рухаиа (Гладышев, 55), Андреев, Безлихотнов (Азаров, 62), Глушков, Вотинов.

Предупреждения: Долгов, 42. Саламатов, 56. Азаров, 90.

Судья: Соколов (Воронеж).