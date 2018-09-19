"Зенит-2" обыграл "Сибирь"

"Зенит-2" с минимальным счетом обыграл "Сибирь" в матче 12-го тура ОЛИМП-ФНЛ (1:0). Единственный гол забил полузащитник Сергей Иванов.
Олимп - ФНЛ
12-й тур
"Сибирь" (Новосибирск) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 0:1 (0:0)
Гол: Иванов, 63.
"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Макаренко, Кушнирук, Аравин, Смирнов, Курбанов (Полюткин, 70), Азаров, Киреенко (Коржунов, 55), Свежов (Беляев, 55), Галыш, Житнев.
"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Кизеев, Синяк, Скроботов, Терентьев, Бугриев, Иванов (Воробьев, 82), Богаев (Пенчиков, 90+1), Мусаев, Плетнев (Макеев, 88), Камышев, Прудников (Бачинский, 90).
Предупреждения: Камышев, 7. Мусаев, 22. Аравин, 57. Азаров, 85.
Судья: Кукуляк (Калуга).
19 сентября. Новосибирск. Стадион "Спартак".