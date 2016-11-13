"Зенит-2" обыграл "Енисей" и прервал серию из пяти матчей без побед

В матче 22-го тура ФНЛ "Зенит-2" дома переиграл "Енисей" – 2:0. Отметим, что в последний раз подопечные Владислава Радимова побеждали 8 октября, оказавшись сильнее "Сибири" (3:1).

После этой победы питерцы поднялись на девятое место ФНЛ, тогда как команда Андрея Тихонова располагается на пятой строчке.

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22-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Енисей" (Красноярск) – 2:0 (2:0)

Голы: Зуев, 7 (1:0). Евсеев, 42 (2:0).

"Зенит-2": Бабурин, Лобов, Зуев, Мильдзихов, Костин, Круговой (Саламатов, 90+1), Ящук (Долгов, 69), Исаев (Мусаев, 89), Бавин, Евсеев, Зырянов (Камышев, 61).

"Енисей": Опарин, Рожков (Коротаев, 67), Васильев, Чичерин, Чернов, Алиев (Фатуллаев, 81), Камеш, Ланин, Ломакин, Иванов (Нивалду, 81), Малоян (Козлов, 46).

Предупреждения: Зуев, 21. Камеш, 27. Чернов, 72. Ланин, 75. Камышев, 83.

Судья: Васильев (Ижевск).

13 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".