"Зенит-2" на последних минутах упустил победу над "Тамбовом"

"Зенит-2" на своем поле сыграл вничью с "Тамбовом" в матче 31-го тура первенства ФНЛ. Примечателен тот факт, что спасительный гол гости забили на 91-й минуте встречи.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает 15-е место в турнирной таблице, а тамбовская - 11-е.

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ФНЛ

31-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Тамбов" (Тамбов) - 3:3 (0:2)

Голы: Дорожкин, 10 (0:1). Делькин, 44 (0:2). Зырянов, 47 (1:2). Евсеев, 68 - с пенальти (2:2). Батютин, 70 (3:2). Делькин, 90+1 (3:3).

"Зенит-2": Рудаков, Карпов, Зуев, Чернов, Евсеев, Сиротов, Зырянов, Бавин, Батютин (Мильдзихов, 89), Лесовой (Проничев, 63), Крапухин (Ящук, 46. Камышев, 81).

"Тамбов": Вавилин, Овсиенко, Быстров, Михалев, Рыбин (Шляков, 72), Шевчук (Григорян, 74), Сорокин (Чернышов, 62), Трусевич, Мурнин, Дорожкин (Часовских, 22), Делькин.

Предупреждения: Трусевич, 3. Часовских, 28. Зырянов, 90+1.

Судья: Волошин (Смоленск).

12 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".