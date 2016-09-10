"Зенит-2" и "Тосно" сыграли вничью

"Зенит-2" на своем поле не смог обыграть "Тосно" в рамках матча 12-го тура ФНЛ. "Тосно" набрал 25 очков и сохранил вторую строчку в турнирной таблице. "Зенит-2" остался шестым.

Чемпионат России

ФНЛ

12-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Тосно" – 1:1 (0:0)

Голы: Марков, 63 (0:1). Евсеев, 80 – с пенальти (1:1).

Нереализованный пенальти: Кутьин (Тосно), 70

"Зенит-2": Бабурин, Чернов, Карпов, Йованович, Зуев, Мильдзихов (Костин, 84), Ящук, Камышев (Зырянов, 76), Евсеев, Проничев (Исаев, 69), Гасилин (Долгов, 76).

"Тосно": Нигматуллин, Дугалич, Абазов, Буйволов, Гарбуз, Галиулин, Кашчелан, Палиенко, Богаев, Кутьин, Марков.

Предупреждения: Проничев, 45+1. Дугалич, 59. Мильдзихов, 62. Бабурин, 70. Кашчелан, 79. Карпов, 85. Долгов, 88. Богаев, 90.

Судья: Арсланбеков (Москва).

10 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".