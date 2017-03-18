20:17 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Зенит-2" и "Спартак" из Нальчика сыграли вничью

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"Зенит-2" на своем поле не смог обыграть "Спартак" из Нальчика - 1:1. На гол Мухаммада в первом тайме точным ударом ответил Зуев.

Чемпионат России

ФНЛ

27-й тур 

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Нальчик) - 1:1 (0:1)

Голы: Мухаммад, 37 (0:1). Зуев, 88 (1:1). 

Нереализованный пенальти: Погребняк (Зенит-2), 45+1 (вратарь)

"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Карпов, Чернов, Зуйков (Евсеев, 51), Батютин (Исаев, 46), Сиротов, Бавин, Зырянов (Лесовой, 61), Погребняк, Проничев (Крапухин, 73).

"Спартак": Антипов, Мурачев, Кузнецов, Марченко, Семенов, Войнов (Каркаев, 70), Крамаренко, Дроздов, Мухаммад (Соблиров, 68), Богатырев (Гурфов, 51), Бойчук (Ахъядов, 77).

Предупреждения: Зуйков, 34. Кузнецов, 45+1. Погребняк, 46. Марченко, 62. 

Судья: Куликов.

18 марта. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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