"Зенит-2" и "Спартак-2" сохранили прописку в ФНЛ

В матче 38-го тура первенства России в ФНЛ "Зенит-2" обыграл "Шинник" со счетом 1:0 и смог избежать вылета в третий дивизион. "Спартак-2" одержал победу над "Сибирью" (2:1) и сохранил место в ФНЛ.

Напомним, что напрямую в премьер-лигу из ФНЛ поднялись "Оренбург" и "Крылья Советов", а "Енисей" и "Тамбов" попали в стыковые матчи за право выступить в высшем дивизионе. Понижены в классе будут "Тюмень", "Луч-Энергия", "Ротор" и "Факел".

Первенство России

ФНЛ

38-й тур

"Енисей" (Красноярск) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:1)

Голы: Кулишев, 11 (0:1). Ломакин, 69 (1:1). Ломакин, 74 (2:1).

"Енисей": Филиппов, Жиров, Чичерин, Новиков, Сердеров (Камеш, 60), Харитонов (Рожков, 46), Семакин, Исаев (Ломакин, 46), Фатуллаев, Малоян (Обрадович, 55), Кутьин.

"Динамо": Солдатенко, Ходжаниязов, Бабенков, Коваленко, Юрганов (Цвейба, 66), Соловьев (Киреенко, 70), Кулишев, Лагатор, Власов (Рогов, 80), Песегов (Сарамутин, 80), Барсов.

Предупреждение: Харитонов, 27.

Судья: Анопа (Благовещенск).

"Факел" (Воронеж) – "Волгарь" (Астрахань) – 2:1 (1:1)

Голы: Афанасьев, 12 (1:0). Онугха, 37 (1:1). Алхазов, 70 (2:1).

"Факел": Федоров, Мустафин, Осипенко, Хайманов, Семенов (Шарифи, 46), Молодцов, Рекиш (Садов, 65), Афанасьев (Верулидзе, 89), Мануковский, Сердюк, Алхазов.

"Волгарь": Терновский, Запрудских, Степанов, Иванов, Бердников, Бабаев (Козлов, 84), Букия (Лесников, 65), Шалаев (Горулев, 76), Пустозеров, Болонин, Онугха.

Предупреждения: Сердюк, 22. Афанасьев, 28.

Удаление: Запрудских, 78 (неспорт. повед.).

Судья: Панин (Дмитров).

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Крылья Советов" (Самара) – 2:0 (2:0)

Голы: Насадюк, 4 (1:0). Носов, 25 (2:0).

"Луч-Энергия": Абакумов, Таказов, Болевич, Марущак, Насадюк, Пономаренко, Гелоян, Носов (Гордиенко, 62), Машнев (Фомин, 61), Мязин (Тихий, 87), Хлебородов (Павленко, 79).

"Крылья Советов": Леонов, Бурлак, Тихонов (Зотов, 55), Таранов, Гаджибеков, Ланин, Башкиров, Кленкин, Алиев (Чочиев, 55), Самодин, Соболев.

Предупреждения: Таказов, 54. Соболев, 82.

Судья: Кукуляк (Калуга).

"Авангард" (Курск) – "Олимпиец" (Нижний Новгород) – 2:3 (0:2)

Голы: Аюпов, 20 (0:1). Фомин, 36 (0:2). Болов, 53 (1:2). Филин, 57 (1:3). А.Войнов, 85 (2:3).

"Авангард": Чагров, Гоцук (Бобрышов, 17), Багаев, А.Войнов, Дашаев, Митасов (Синяев, 64), Нетфуллин, Акбашев, Киреев, Болов, Федчук (Минаев, 68).

"Олимпиец": Сысуев, Бочаров (Абрамов, 55), Гогличидзе, Филин, Морозов, Хрипков, Нежелев (Горбунов, 77), Фомин, Аюпов, Беляков (Сергеев, 65), Чирьяк (Ламбарский, 70).

Предупреждения: Федчук, 65. Сергеев, 73.

Удаление: Морозов, 23.

Судья: Сухой (Люберцы).

"Ротор" (Волгоград) – "Химки" – 3:1 (2:1)

Голы: Вотинов, 29 (1:0). Коротаев, 31 (2:0). Машуков, 42 (2:1). Кузнецов, 79 (3:1).

"Ротор": Заболотный, Климов, Ионов, Пискунов, Сысуев, Кузнецов (Киреев, 90+1), Султонов (Чабанов, 90+1), Романенко, Аппаев, Вотинов, Коротаев (Николаев, 80).

"Химки": Исупов, А.Д.Яковлев, Алибеков, Лапин, Поярков, М.С.Яковлев (Алиев, 61), Никитянов (Пичугин, 68), Кокоев (Зубарев, 73), Талалай, Веркашанский, Машуков (Радченко, 81).

Предупреждения: Веркашанский, 56. Вотинов, 84.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

"Балтика" (Калининград) – "Тюмень" – 3:1 (1:0)

Голы: Шахов, 17 (1:0). Ставпец, 51 (1:1). Шахов, 75 (2:1). Кобялко, 86 (3:1).

"Балтика": Помазан, Тишкин, Логашов (Кобялко, 35), И.Джалилов (Магаль, 77), Шахов, Крючков, Каленкович, Григорьев (Тимошин, 37), А.Джалилов, Голышев, Себаи.

"Тюмень": Бучнев, Кузнецов, Ненахов, Степанец, Гузь, Саламатов, Чудин, Рябокобыленко (Муллин, 67), Шумилин (Юсупов, 79), Ставпец, Чуканов.

Предупреждения: Ненахов, 26. Себаи, 27. А.Джалилов, 71. Магаль, 82. Кобялко, 87. Каленкович, 90+1.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

"Кубань" (Краснодар) – "Томь" (Томск) – 3:3 (3:1)

Голы: Маляров, 9 (1:0). Байрыев, 17 (2:0). Обухов, 21 (3:0). Алейник, 37 – в свои ворота (3:1). Саная, 57 (3:2). Пульич, 65 (3:3).

"Кубань": Дюпин, Клещенко, Байрыев, Бугаев, Лобкарев, Маляров, Завезен, Алейник, Гай, Гогниев, Обухов (Нурисов, 86).

"Томь": Мелихов, Зуйков, Иванов, Микуцкис, Пульич, Кухарчук (Деобальд, 46), Пугин (Сасин, 81), Померко, Казаев, Саная, Абдулавов (Павленко, 68).

Предупреждения: Казаев, 12. Микуцкис, 23. Бугаев, 51. Байрыев, 79.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Шинник" (Ярославль) – 1:0 (1:0)

Гол: Зуев, 32.

"Зенит-2": Кержаков, Зуев, Каккоев, Запрягаев, Пенчиков, Бугриев, Анюков (Мусаев, 71), Сиротов, Камышев (Соловейчик, 42), Плетнев (Лесовой, 78), Зинков.

"Шинник": Антипин, Жестоков, Магадиев (Кагермазов, 83), Ятченко, Дроздов, Камилов, Земсков (Безлихотнов, 79), Щадин, Нарылков (Лях, 53), Самойлов, Булия.

Удаление: Каккоев, 48.

Судья: Кукуян (Сочи).

"Тамбов" – "Оренбург" – 1:1 (1:0)

Голы: Бирюков, 23 (1:0). Афонин, 80 (1:1).

"Тамбов": Смирнов, Овсиенко, Шляков (Рыбин, 71), Гультяев, Мищенко (Шабанов, 81), Кашчелан, Рыжков (Михалев, 62), Дутов, Сергеев, Бирюков, Дорожкин (Архипов, 46).

"Оренбург": Руденко, Удалый, Андреев, Васиев, Терехов, Парняков, Чиркин (Ефремов, 54), Попович, Сутормин (Бреев, 54), Афонин, Делькин (Мамтов, 38).

Предупреждения: Делькин, 36. Кашчелан, 45. Дутов, 61. Терехов, 64.

Судья: Шадыханов (Москва).

"Спартак-2" (Москва) – "Сибирь" (Новосибирск) – 2:1 (1:1)

Голы: Азаров, 25 (0:1). Бакаев, 31 (1:1). Бакаев, 80 (2:1).

"Спартак-2": Терешкин, Сокол (К.Щербаков, 46), Хомуха (Руденко, 76), Шанбиев, Мамин, Ломовицкий (Давыдов, 60. Лихачев, 84), Бакаев, Полубояринов, Пантелеев, Нимели, Сакала.

"Сибирь": Цыган, Аравин, Кушнирук, Макаренко, Полюткин, Ларенц, Азаров (Дудолев, 79), Андреев (Парфинович, 57), Чеботару, Галыш, Беляев (Гладышев, 59).

Предупреждения: Хомуха, 15. Пантелеев, 41. Полюткин, 50. Сакала, 70. Парфинович, 76. Полубояринов, 90.

Судья: Волошин (Смоленск).