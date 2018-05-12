"Зенит-2" и "Спартак-2" сохранили прописку в ФНЛ

В матче 38-го тура первенства России в ФНЛ "Зенит-2" обыграл "Шинник" со счетом 1:0 и смог избежать вылета в третий дивизион. "Спартак-2" одержал победу над "Сибирью" (2:1) и сохранил место в ФНЛ.
Напомним, что напрямую в премьер-лигу из ФНЛ поднялись "Оренбург" и "Крылья Советов", а "Енисей" и "Тамбов" попали в стыковые матчи за право выступить в высшем дивизионе. Понижены в классе будут "Тюмень", "Луч-Энергия", "Ротор" и "Факел".
Первенство России
ФНЛ
38-й тур
"Енисей" (Красноярск) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:1)
Голы: Кулишев, 11 (0:1). Ломакин, 69 (1:1). Ломакин, 74 (2:1).
"Енисей": Филиппов, Жиров, Чичерин, Новиков, Сердеров (Камеш, 60), Харитонов (Рожков, 46), Семакин, Исаев (Ломакин, 46), Фатуллаев, Малоян (Обрадович, 55), Кутьин.
"Динамо": Солдатенко, Ходжаниязов, Бабенков, Коваленко, Юрганов (Цвейба, 66), Соловьев (Киреенко, 70), Кулишев, Лагатор, Власов (Рогов, 80), Песегов (Сарамутин, 80), Барсов.
Предупреждение: Харитонов, 27.
Судья: Анопа (Благовещенск).
"Факел" (Воронеж) – "Волгарь" (Астрахань) – 2:1 (1:1)
Голы: Афанасьев, 12 (1:0). Онугха, 37 (1:1). Алхазов, 70 (2:1).
"Факел": Федоров, Мустафин, Осипенко, Хайманов, Семенов (Шарифи, 46), Молодцов, Рекиш (Садов, 65), Афанасьев (Верулидзе, 89), Мануковский, Сердюк, Алхазов.
"Волгарь": Терновский, Запрудских, Степанов, Иванов, Бердников, Бабаев (Козлов, 84), Букия (Лесников, 65), Шалаев (Горулев, 76), Пустозеров, Болонин, Онугха.
Предупреждения: Сердюк, 22. Афанасьев, 28.
Удаление: Запрудских, 78 (неспорт. повед.).
Судья: Панин (Дмитров).
"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Крылья Советов" (Самара) – 2:0 (2:0)
Голы: Насадюк, 4 (1:0). Носов, 25 (2:0).
"Луч-Энергия": Абакумов, Таказов, Болевич, Марущак, Насадюк, Пономаренко, Гелоян, Носов (Гордиенко, 62), Машнев (Фомин, 61), Мязин (Тихий, 87), Хлебородов (Павленко, 79).
"Крылья Советов": Леонов, Бурлак, Тихонов (Зотов, 55), Таранов, Гаджибеков, Ланин, Башкиров, Кленкин, Алиев (Чочиев, 55), Самодин, Соболев.
Предупреждения: Таказов, 54. Соболев, 82.
Судья: Кукуляк (Калуга).
"Авангард" (Курск) – "Олимпиец" (Нижний Новгород) – 2:3 (0:2)
Голы: Аюпов, 20 (0:1). Фомин, 36 (0:2). Болов, 53 (1:2). Филин, 57 (1:3). А.Войнов, 85 (2:3).
"Авангард": Чагров, Гоцук (Бобрышов, 17), Багаев, А.Войнов, Дашаев, Митасов (Синяев, 64), Нетфуллин, Акбашев, Киреев, Болов, Федчук (Минаев, 68).
"Олимпиец": Сысуев, Бочаров (Абрамов, 55), Гогличидзе, Филин, Морозов, Хрипков, Нежелев (Горбунов, 77), Фомин, Аюпов, Беляков (Сергеев, 65), Чирьяк (Ламбарский, 70).
Предупреждения: Федчук, 65. Сергеев, 73.
Удаление: Морозов, 23.
Судья: Сухой (Люберцы).
"Ротор" (Волгоград) – "Химки" – 3:1 (2:1)
Голы: Вотинов, 29 (1:0). Коротаев, 31 (2:0). Машуков, 42 (2:1). Кузнецов, 79 (3:1).
"Ротор": Заболотный, Климов, Ионов, Пискунов, Сысуев, Кузнецов (Киреев, 90+1), Султонов (Чабанов, 90+1), Романенко, Аппаев, Вотинов, Коротаев (Николаев, 80).
"Химки": Исупов, А.Д.Яковлев, Алибеков, Лапин, Поярков, М.С.Яковлев (Алиев, 61), Никитянов (Пичугин, 68), Кокоев (Зубарев, 73), Талалай, Веркашанский, Машуков (Радченко, 81).
Предупреждения: Веркашанский, 56. Вотинов, 84.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
"Балтика" (Калининград) – "Тюмень" – 3:1 (1:0)
Голы: Шахов, 17 (1:0). Ставпец, 51 (1:1). Шахов, 75 (2:1). Кобялко, 86 (3:1).
"Балтика": Помазан, Тишкин, Логашов (Кобялко, 35), И.Джалилов (Магаль, 77), Шахов, Крючков, Каленкович, Григорьев (Тимошин, 37), А.Джалилов, Голышев, Себаи.
"Тюмень": Бучнев, Кузнецов, Ненахов, Степанец, Гузь, Саламатов, Чудин, Рябокобыленко (Муллин, 67), Шумилин (Юсупов, 79), Ставпец, Чуканов.
Предупреждения: Ненахов, 26. Себаи, 27. А.Джалилов, 71. Магаль, 82. Кобялко, 87. Каленкович, 90+1.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
"Кубань" (Краснодар) – "Томь" (Томск) – 3:3 (3:1)
Голы: Маляров, 9 (1:0). Байрыев, 17 (2:0). Обухов, 21 (3:0). Алейник, 37 – в свои ворота (3:1). Саная, 57 (3:2). Пульич, 65 (3:3).
"Кубань": Дюпин, Клещенко, Байрыев, Бугаев, Лобкарев, Маляров, Завезен, Алейник, Гай, Гогниев, Обухов (Нурисов, 86).
"Томь": Мелихов, Зуйков, Иванов, Микуцкис, Пульич, Кухарчук (Деобальд, 46), Пугин (Сасин, 81), Померко, Казаев, Саная, Абдулавов (Павленко, 68).
Предупреждения: Казаев, 12. Микуцкис, 23. Бугаев, 51. Байрыев, 79.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) – "Шинник" (Ярославль) – 1:0 (1:0)
Гол: Зуев, 32.
"Зенит-2": Кержаков, Зуев, Каккоев, Запрягаев, Пенчиков, Бугриев, Анюков (Мусаев, 71), Сиротов, Камышев (Соловейчик, 42), Плетнев (Лесовой, 78), Зинков.
"Шинник": Антипин, Жестоков, Магадиев (Кагермазов, 83), Ятченко, Дроздов, Камилов, Земсков (Безлихотнов, 79), Щадин, Нарылков (Лях, 53), Самойлов, Булия.
Удаление: Каккоев, 48.
Судья: Кукуян (Сочи).
"Тамбов" – "Оренбург" – 1:1 (1:0)
Голы: Бирюков, 23 (1:0). Афонин, 80 (1:1).
"Тамбов": Смирнов, Овсиенко, Шляков (Рыбин, 71), Гультяев, Мищенко (Шабанов, 81), Кашчелан, Рыжков (Михалев, 62), Дутов, Сергеев, Бирюков, Дорожкин (Архипов, 46).
"Оренбург": Руденко, Удалый, Андреев, Васиев, Терехов, Парняков, Чиркин (Ефремов, 54), Попович, Сутормин (Бреев, 54), Афонин, Делькин (Мамтов, 38).
Предупреждения: Делькин, 36. Кашчелан, 45. Дутов, 61. Терехов, 64.
Судья: Шадыханов (Москва).
"Спартак-2" (Москва) – "Сибирь" (Новосибирск) – 2:1 (1:1)
Голы: Азаров, 25 (0:1). Бакаев, 31 (1:1). Бакаев, 80 (2:1).
"Спартак-2": Терешкин, Сокол (К.Щербаков, 46), Хомуха (Руденко, 76), Шанбиев, Мамин, Ломовицкий (Давыдов, 60. Лихачев, 84), Бакаев, Полубояринов, Пантелеев, Нимели, Сакала.
"Сибирь": Цыган, Аравин, Кушнирук, Макаренко, Полюткин, Ларенц, Азаров (Дудолев, 79), Андреев (Парфинович, 57), Чеботару, Галыш, Беляев (Гладышев, 59).
Предупреждения: Хомуха, 15. Пантелеев, 41. Полюткин, 50. Сакала, 70. Парфинович, 76. Полубояринов, 90.
Судья: Волошин (Смоленск).
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2017-2018/
- Крылья Советов См
- Сибирь (Футбол)
- Ротор
- Енисей (Футбол)
- Луч-Энергия
- Тюмень (Футбол)
- Шинник
- Оренбург (футбол)
- Факел Вр
- ФК Тамбов
- Спартак-2
- Зенит-2
баламошка
Super_kent лучше бы луч и ротор остались чем зенит 2 и спартак 2.../////////И расскажи-ка накой они нужны?! Чтобы ещё лет 10, а может и 100 болтаться в ФНЛ и радовать сотни, а то и десятки болельщиков)
16:18
майор99
funyaka майор99 = кругом захавар! 16:13================Аха, пора на баррикады ))))))))))))))))
16:17
Mad Butcher
ахах целый год дикого ора над бомжатней
16:17
Super_kent
лучше бы луч и ротор остались чем зенит 2 и спартак 2...
16:14
funyaka
майор99 = кругом захавар!
16:13
Aurora Hausos
ротор жалко
16:13
майор99
Специально для корров С-Э копирую новость оф. сайта ФНЛ Заключительный 38-й тур ФОНБЕТ-Первенства России по футболу должен был ответить на два главных вопроса – кто станет победителем, а кто серебряным призером, а также какие три команды составят компанию «Факелу», потерявшему шансы на сохранение места в ФНЛ ранее. В итоге наверху не поменялось ничего – «Оренбург» так и остался во главе таблицы, сыграв вничью в Тамбове. В свою очередь, «Крылья Советов» упустили шанс обойти уральцев, уступив во Владивостоке. Поздравляем Владимира Федотова, его команду и болельщиков с этим успехом! Впрочем, даже победа над решившим основную задачу лидером (путевку в Премьер-Лигу самарцы обеспечили себе туром ранее) не помогла «Лучу-Энергии» сохранить место в Футбольной Национальной Лиге. Дальневосточники оказались на финише в числе трех команд, набравших 40 очков, но уступили и «Ротору», и «Зениту-2» по числу побед. Волгоградцы также покидают ФНЛ, несмотря на сегодняшнюю победу над «Химками» - команда Сергея Павлова заняла в итоге 17-е место, также уступив по количеству побед во всех матчах «Зениту-2». В свою очередь, питерцы зацепились за ставшее спасительным буквально в последний момент 16-е место, обыграв сегодня «Шинник».
16:12
HerculesKolya
EVIL915 А причём тут Ротор???_______При том, что они теперь участники ПФЛ!
16:11
майор99
СЭ как всегда впереди паровоза бегут Главное сообщить, что Спартак-2 остался, а посмотреть сайт ФНЛ не удосужились. Или первенство в ФНЛ проводит Спорт-Экспресс?
16:11
Super_kent
Ротор с новым стадионом во 2 лигу улетел :))
16:10
Sandro-Nec
Соседняя новость, что вылетает не 5, а 4. Вы сами их читаете?
16:10
0,7 в одно рыло
Revelator78 ------- А зачем там Спартачка-2?
16:10
Ю.Ю.
Revelator78 _____________ И какие же предпосылки у старшего Зенита оказаться в ФНЛ? Просто интересно.
16:10
EVIL915
А причём тут Ротор???
16:09
kais
Уровень ниже плинтуса. Не в курсе что из зоны ПФЛ Восток никто не пошел на повышение в ФНЛ и поэтому вылетает 4, а не 5 команд?
16:08
Revelator78
А зачем в пердиве Зина-2? Туда скоро сползет Зина старшая. Более 2 Питерских в первой лиге не надо. Динамики в Калиниград уедут, загадочные заКадыши от Тосно исчезнут как проект.
16:07
баламошка
Бомжи сначала не по-спортивному принципу попали в ФНЛ, а теперь не по-спортивному принципу там останутся. Газпром - мечты сбываются)
16:07
Super_kent
СЭ вы вообще лошары? читайте сайт ФНЛ. 4 команды вылетают, а не 5, и Зенит 2 остался в ФНЛ.
16:05
0,7 в одно рыло
Наглое вранье!
16:04
alex-ls
ради зенит клубы из восточного региона фнл отказались в пердив выходить. так что зенит остается
16:04