"Зенит-2" и "Спартак-2" оштрафованы на 10 тысяч рублей из-за поведения болельщиков

КДК РФС вынес решение по итогам матча 29-го тура чемпионата ФНЛ между "Зенитом-2" и "Спартаком-2" (1:1).

За скандирование болельщиками обоих клубов оскорбительных выражений оба клуба оштрафованы на 10 тысяч рублей. За пиротехнику "Зенит-2" наказан на две тысячи рублей. За выход за пределы технической зоны Радимов, его помощник Беркетов и физиотерапевт клуба Хесус оштрафованы каждый на 5 тысяч рублей.

Игроки Исаев из "Зенита-2" и Шанбиев из "Спартака-2" дисквалифицированы каждый на два матча за агрессивное поведение. Оба, напомним, получили прямые красные карточки за участие в драке.

По матчу "Факел" – "Кубань" КДК возбудил дело по материалам средств массовой информации. Напомним, главный тренер Павел Гусев из "Факела" оскорбил судью Арсланбекова. Оба присутствовали на заседании. Сложность в том, что арбитр не внес в протокол факт оскорбления со стороны Гусева, но все было слышно на видеозаписи и отражено в СМИ. Арсланбеков объяснил ситуацию так: "Находясь в возбужденном эмоциональном состоянии, я не успел отреагировать на высказывания тренера, к тому же охранники быстро увели меня с поля, поскольку с трибун летели монеты и бутылки. Считаю высказывания Гусева оскорбительными в свой адрес".

Гусев принес извинения и КДК, и Арсланбекову, поэтому получил минимальное наказание – два матча. Другие наказания по этому матчу: за использование пиротехники на стадионе "Факел" оштрафован на 20 тысяч рублей. "Кубань" – за то же нарушение на две тысячи рублей. За скандирование ненормативной лексики "Факел" заплатит 10 тысяч рублей, за бросание посторонних предметов – еще 10 тысяч.