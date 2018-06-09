Защитник "Тосно" Аслан Дудиев: "Гарантий выплаты долгов нет, все договоренности - только на словах"

Защитник команды из Ленинградской области Аслан Дудиев прокомментировал "СЭ" ситуацию с закрытием клуба. Сегодня об этом объявлено официально.



- Футболисты получили гарантии, что им выплатят долги?



- Честно говоря, их вообще никаких нет, все только на словах. Только сейчас клуб начал рассчитываться с персоналом, массажистами и администрацией. С нами якобы будут индивидуально разговаривать, но пока никто не связывался, никто ничего не знает. Никаких бумаг, доверенностей, что Fort Group с нами рассчитается, нет. Должны были еще в первых числах июня выплатить бонусы за сезон, но все постоянно откладывается на неделю вперед.



- Известно ли что-то о вашем будущем? Есть ли предложения от клубов?



- Я разговаривал с агентами, через пару-тройку дней все прояснится и можно будет обьявить, куда перейду. Сейчас назвать конкретные варианты не готов. (Иван ТОРОПЦЕВ)



Напомним, что в субботу управляющий компанией Fort Group, спонсора "Тосно", Максим Левченко сообщил о закрытии клуба в связи с финансовыми трудностями. При этом он заявил, что компания намерена выполнить долговые обязательства перед игроками.