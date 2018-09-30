Защитник "Томи": "Судья Низовцев - безбожный человек"

Защитник "Томи" Дмитрий Тихий жестко раскритиковал судью Игоря Низовцева после матча 14-го тура первенства Олимп – ФНЛ с "Лучом" (2:2). По его словам, рефери мешал его команде добиваться результата.

– Никакого пижонства не было, просто во Владивостоке всегда играть тяжело, – цитирует "Матч ТВ" Тихого. – Но то, что делал судья… Понятно, определенная работа ведется. Все началось еще в подтрибунном помещении. Мне скоро 26 лет, я давно играю в футбол, но впервые столкнулся с тем, что мне запретили играть с православной нитью на запястье. Она у меня с рождения, никогда ее не снимал. Вы понимаете, что она для меня значит?! А тут Низовцев сказал: "Либо убирай ее, либо на поле не выпущу!". Хотя все играют с такими, и сегодня играли. Это просто богохульство! Более того, сам Низовцев ее с меня и срезал. Как такое вообще возможно? Инспектор, узнав об этом, удивился, сказал: да быть такого не может, нить просто надо было заклеить, как обычно делается. Низовцев – безбожный человек! Должно же быть элементарное уважение к религии человека!

Вы смотрели игру? Тогда, думаю, все видели. Соперники катятся, нарушают в штрафной – а фолы в нашу сторону…