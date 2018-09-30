Защитник Тихий - судье Низовцеву: "Ты что, с ума сошел? Ты крещеный человек?"

Защитник "Томи" Дмитрий Тихий рассказал "СЭ" о конфликте, который произошел между ним и судьей Игорем Низовцевым в подтрибунном помещении стадиона "Динамо" во Владивостоке перед перед сегодняшним матчем 14-го тура Олимп-ФНЛ "Луч" - "Томь" (2:2). Рефери снял с футболиста православную нить с запястья.

- Резервный арбитр проверял всех, как обычно. Прекрасно известно, что у кого-то что-то подобное есть на теле с самого детства, с момента крещения. У кого-то, как у меня, на руке, - говорит Тихий. - Судьи премьер-лиги, ФНЛ, ПФЛ всегда относились снисходительно к этому, просили заклеить под цвет формы, ни к кому никогда не предъявлялось претензий на этот счет.

Сегодня же мне сказали: "Либо срезаешь, либо не выходишь на поле. Я тебя удалю сразу". Я такое впервые услышал. Никто ничего не мог поделать, рядом не было инспектора матча, он немного задерживался. Даже футболисты “Луча” спрашивали у Низовцева: "Ты что, с ума сошел? Ты что делаешь?". Он уперся в какие-то "правила игры", сказал, что на теле такого не должно быть или я не выйду на поле.

- У вас нить была заклеена?

- Не совсем нить, чтобы вы понимали, она называется "комбоскини". Да, заклеил под цвет формы, как всегда. Я из года в год так делаю, знаю правила. Низовцев сказал, что нить слишком торчит и потребовал убрать ее. Я спросил: "Ты что, с ума сошел? Ты крещеный человек?". Он ответил: "Да, но при чем тут это? Правила игры читал? Или не выходишь, или срезаешь". Вот такой у нас состоялся разговор. Думаю, у человека проблемы, наверное, какие-то. Если Низовцев крещеный, то прекрасно знает, что это.

Я после игры пошел к инспектору, хотел поговорить насчет моего конфликта с судьей. Тот лишь пожал плечами, промычал что-то вроде: "Такого быть не может, не знаю в чем дело". Махнул на него рукой, как и на Низовцева.

- Планируете куда-то обратиться, чтобы разобраться в конфликте?

- А смысл? Понимаете, Низовцнв уже все срезал. Мне 26 лет, нить всю жизнь находилась со мной, а он просто взял и срезал ее, уже никак не починить. Разбирайся - не разбирайся, ничего от этого не выиграю, волшебным образом нить не вернется мне на руку.

- Вы намекнули, что судейство сегодня было против вас…

- Может, случай в подтрибунном помещении – просто совпадение с тем, что происходило на поле. За весь сезон нас второй раз, так скажем, не очень хорошо судят. Все, кто видели матч с "Тамбовом" и сегодняшний с "Лучом", прекрасно все понимают. Считаю, что здесь все не совсем чисто. Никогда не жаловался на арбитров, видимо, не доводилось попадать в такие ситуации, как в этом сезоне. (Иван Торопцев)