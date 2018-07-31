Защитник "Тамбова" Галиулин выбыл до конца года из-за травмы

Защитник "Тамбова" Вагиз Галиулин получил серьезную травму, сообщает официальный сайт клуба. Это произошло в матче третьего тура первенства ФНЛ против "Нижнего Новгорода" (0:0).

- На 58-й минуте матча Вагиз Галиулин буквально на ровном месте получил тяжелую травму – он приземлился на пятку, сделал рывок и почувствовал сильнейшую боль и щелчок. Сделанная сразу после игры магнитно-резонансная томография диагностировало полный разрыв ахиллова сухожилия левой ноги, - сказал врач клуба Игорь Давыдов. - На данный момент мы уже связались с клиникой в Финляндии и хотим прооперировать Вагиза там. Предварительное согласие уже получено. Ждем официального приглашения. Что касается сроков восстановления, то надеемся, что через четыре месяца Галиулин сможет приступить к тренировкам, а через пять - пять с половиной месяцев вернется в общую группу. Таким образом, весь оставшийся календарный год он пропустит.