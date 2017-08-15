Защитник "Енисея" Васильев помог болельщикам разрисовать трамвай

Защитник "Енисея" Максим Васильев вместе с болельщиками команды разрисовал один из красноярских трамваев, сообщает официальный Твиттер клуба. Отмечается, что инициатива по украшению трамвая исходила от поклонников команды.

Также в акции приняли участие игроки женской команды "Енисея" Екатерина Ларина и Екатерина Авхимович.

Напомним, после 8-и туров чемпионата ФНЛ "Енисей" занимает 2-е место в турнирной таблице. В 9-м туре красноярцы на своем поле сыграют с "Зенитом-2". Встреча состоится 19 августа, начало - 13.00 по московскому времени.