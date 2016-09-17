Занимающий последнее место в ФНЛ "Сокол" в гостях обыграл "Факел"

В игре 13-го тура ФНЛ "Факел" дома уступил "Соколу" – 1:2. Несмотря на завоеванные три очка, команда из Саратова замыкает турнирную таблицу. "Факел" остается не третьем месте.

Чемпионат России

ФНЛ

13-й тур

"Факел" (Воронеж) – "Сокол" (Саратов) – 1:2 (0:2)

Голы: Галыш, 14 (0:1). Галыш, 37 (0:2). Бирюков, 82 (1:2).

"Факел": Саутин, Багаев, Бурнаш (Саталкин, 46), Осипенко, Шахов, Лукьянов, Мурнин, Соловьев (Бирюков, 80), Трошечкин, Болов (Рылов, 84), Альшин (Козлов, 58).

"Сокол": Федоров, Ходырев, Пасько, Васянович, Магадиев, Романенко, Хрущев (Перченок, 73), Плэтикэ, Дудолев (Паштов, 56), Мануковский (Дергачев, 88), Галыш (Семенов, 90+1).

Предупреждения: Бурнаш, 15. Мурнин, 61. Плэтикэ, 64. Романенко, 90+1.

Судья: Турбин (Москва).

17 сентября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".