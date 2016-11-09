13:21 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Заместитель мэра Ярославля и наставник "Шинника" помогли очистить поле стадиона

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Болельщики "Шинника" очистили поле стадиона от снега перед матчем 21-го тура первенства ФНЛ против "Волгаря", сообщает ТАСС со ссылкой на директора стадиона Юрия Братченко. 8 ноября власти Ярославля попросили фанатов помочь с уборкой снега, на просьбу откликнулись более 50 человек. Вместе с болельщиками стадион чистили и заместитель мэра Иван Лилеев, депутат муниципалитета Олег Ненилин и главный тренер "Шинника" Александр Побегалов. Игра состоится сегодня, начало - в 18.30 по московскому времени.

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