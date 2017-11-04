Задержка матча "Лучом-Энергией" подразумевает штраф

РФС должен оштрафовать "Луч-Энергию" за задержку начала матча 21-го тура первенства России в ФНЛ против "Химок". Встреча началась на 15 минут позднее запланированного - игроки владивостокцев устроили акцию протеста против задержек зарплаты.
Данное нарушение попадает под пункт 1 статьи 87 дисциплинарного регламента РФС ("Задержка установленного времени начала матча по вине Команды"). Для команд ФНЛ оно подразумевает штраф в размере 20 тысяч рублей.
баламошка
Зрители ещё обязаны ждать этих брёвен?! Да вы в курсе,поленья, что только из-за того, что футбол популярнее других видов спорта, футболисты и получают невиданные бабки. Бедненькие. Отожмут потом через УЕФА, если что, чай с голодухи не помрут. За такое надо несколько очков с клуба снимать (или хотя бы 1), а штраф 20 тыс. руб - это издевательство над здравым смыслом. Какие же законодатели у нас бакланы! Они даже нафантазировать нормальные законы не могут, уж про их реализацию я вообще молчу.
12:22