Задержка матча "Лучом-Энергией" подразумевает штраф

РФС должен оштрафовать "Луч-Энергию" за задержку начала матча 21-го тура первенства России в ФНЛ против "Химок". Встреча началась на 15 минут позднее запланированного - игроки владивостокцев устроили акцию протеста против задержек зарплаты.

Данное нарушение попадает под пункт 1 статьи 87 дисциплинарного регламента РФС ("Задержка установленного времени начала матча по вине Команды"). Для команд ФНЛ оно подразумевает штраф в размере 20 тысяч рублей.