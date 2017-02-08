Задача Черевченко в "Балтике" - сохранить прописку в ФНЛ

Перед новым главным тренером "Балтики" Игорем Черевченко поставлена задача сохранения прописки в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сообщает пресс-служба калининградцев. 42-летний специалист сменил Игоря Захаряка, при котором команда в осенней части первенства не одержала ни одной победы. Ранее "СЭ" сообщал, что помогать Черевченко будут Владислав Тихонов (специалист по работе с вратарями) и Валерий Климов.
Черевченко назначен главным тренером "Балтики"
У "Балтики" новый главный тренер pic.twitter.com/VeF3QFzFDc– ФК Балтика (@fcbaltika) 8 февраля 2017 г.
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http://www.fc-baltika.ru/news/u-baltiki-novyj-glavnyj-trener