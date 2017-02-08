11:34 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Задача Черевченко в "Балтике" - сохранить прописку в ФНЛ

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Перед новым главным тренером "Балтики" Игорем Черевченко поставлена задача сохранения прописки в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сообщает пресс-служба калининградцев. 42-летний специалист сменил Игоря Захаряка, при котором команда в осенней части первенства не одержала ни одной победы. Ранее "СЭ" сообщал, что помогать Черевченко будут Владислав Тихонов (специалист по работе с вратарями) и Валерий Климов.

Черевченко назначен главным тренером "Балтики" 

Дополнительная информация

http://www.fc-baltika.ru/news/u-baltiki-novyj-glavnyj-trener

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