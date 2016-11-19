За задержку матча "Лучу-Энергии" грозит штраф от 20 тысяч до миллиона рублей

Сегодняшний матч 23-го тура первенства России "Луч-Энергия" – "Шинник" (1:0), начавшийся с 20-минутной задержкой, грозит хозяевам штрафом от КДК РФС. Согласно статье 87 части 1 Дисциплинарного регламента за подобное нарушение клуб должен заплатить 20 тысяч рублей.

В случае если задержка начала матча повлекла срыв телевизионной трансляции (статья 87, часть 2 регламента), "Луч-Энергия" может быть оштрафован на один миллион рублей. Отметим, что согласно телепрограмме трансляция встречи из Владивостока запланирована не была. При этом показ матча должен был состояться на сайте партнера ФНЛ, однако страница с трансляцией была удалена.

Напомним, что игроки "Луча-Энергии" вышли на матч 23-го тура ФНЛ против "Шинника" (1:0) с 20-минутным опозданием. По словам руководителя пресс-службы Андрея Вялкова, таким образом футболисты выразили протест против задержек зарплаты. Ранее сообщалось, что губернатор Приморья Владимир Миклушевский дал распоряжение найти финансирование для "Луча" до 18 ноября, но в назначенный срок деньги не были выплачены.

Из-за финансовых трудностей, владивостокцы добирались на игру 21-го тура с "Факелом" 30 часов.