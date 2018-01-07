За что Обухов обиделся на Аленичева. Рассказывает игрок

Нападающий "Кубани" Владимир Обухов в интервью "СЭ" отметил, что никогда близко не общался с нынешним главным тренером "Енисея" Дмитрием Аленичевым. Он также добавил, что наставник в 2016 году повлиял на то, чтобы его не взяли в "Уфу".

– Не разговаривали с Аленичевым, когда "Кубань" в сентябре играла с "Енисеем"?

– Нет. И не хотел. Как, думаю, и он. Мы и в "Спартаке" никогда близко не общались. Просто здоровались, и все.

– В 2016-м вы назвали Аленичева "тренером и человеком ниже некуда". Не жалели об этом?

– Нет. Ни от каких своих слов не отказываюсь. Негатива к Аленичеву я никогда не испытывал. Но вспомним ситуацию с моим переходом в "Уфу". Как мне говорили, Аленичев общался с Гончаренко и повлиял на то, чтобы меня не взяли.

– От кого вы об этом слышали?

– Не буду называть имен. Зачем? От людей, приближенных к этому трансферу.

– И Гончаренко, и гендиректор "Уфы" все опровергают.

– Ну, я просто не понимаю, почему так произошло. Летом 2015 года в "Уфу" из "Спартака-2" перешел Слава Кротов, зимой должен был я. "Уфа" готовилась меня взять. "Спартак" просил за меня около 20 миллионов рублей, у уфимцев было 18.

Но вдруг "Спартак" передумал. "Уфа" в итоге купила Сысуева. "Спартак" к этому моменту согласился продать меня за 18 миллионов. А "Уфа" их уже потратила. В "Спартаке" тогда сказали: "Ждите лета, тогда и возьмете". Наступает лето, я должен переходить в "Уфу", как это могло случиться зимой. Тут и произошла вот эта ситуация.

– Вы говорили, что "Спартак" не спрашивал вашего желания уйти в "Кубань" и просто поставил вас перед фактом. Зачем вы согласились?

– Со мной общался спортивный директор "Кубани" Крячик: "Хотим тебя видеть в "Кубани", под задачу". У меня оставался год контракта в "Спартаке-2". Тренер Бушманов советовал оставаться: "Может, будет шанс". Я отвечал: "А чего ждать?" Тогда с главной командой работал Аленичев, его не убирали. Смысла досиживать в "Спартаке-2" я не видел. Время-то идет. (Александр МУЙЖНЕК)

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